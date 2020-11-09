Eski başkan doktor oldu

3. Lig 2. Grup lideri Nazilli Belediyespor'da eski başkanlardan Hilmi Volaka, kulüp doktorluğu görevini üstlendi. Siyah-beyazlıların 2. Lig'e çıktığı 2014 yılından itibaren 2 yıl başkanlığı yürütüp ardından görevini Nurettin Özkat'a bırakan Dr. Hilmi Volaka, kulübün mevcut doktoru İsmail Beken korona virüse yakalanıp evinde karantina altına alınınca kolları sıvadı. Başkanlık yaptığı kulüpte geçici olarak takımın doktoru olmayı seve seve kabul eden Volaka, maçlarda ve antrenmanlarda siyah-beyazlı futbolcuların sağlığıyla yakından ilgileniyor. Nazilli'de hizmet veren özel bir diyaliz merkezinin de sahibi olan Doktor Volaka, aynı zamanda kulüpte genel kaptanlığı yürüten Haluk Volaka'nın da ağabeyi.

İHSAN KARATAŞ