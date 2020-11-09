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Kenya damgası

N Kolay 42. ’nda erkeklerde , kadınlarda Diana Kipyogei kazandı.

Kenya damgası
Giriş Tarihi: 9.11.2020

İstanbul Büyükşehir Belediye iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen N Kolay 42. İstanbul Maratonu'nda elit atlet erkekler kategorisinde Kenyalı Benard Cheruiyot Sang kazandı. Kadınlarda ise Kenyalı Diana Chemtai Kipyogei birinci oldu. Maratonda Türkiye şampiyonları da beli oldu. Erkeklerde yarışı yedinci sırada tamamlayan milli sporcu Yavuz Ağralı, 2.19.23'lük derecesiyle Türk sporcular arasında birinci oldu. Kadınlarda ise 2.41.11 ile Tubay Erdal ilk sırada geldi. Atletler ödüllerini, Yenikapı'daki etkinlik alanında düzenlenen törende aldı.

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