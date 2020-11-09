Müthiş derbi Arkas Spor’un

AXA Sigorta Efeler Ligi 14. hafta karşılaşmasında İzmir derbisinde Arkas Spor, Altekma'yı 3-2 yendi. Son 5 maçını kazanan Arkas seriyi sürdürürken, Altekma ise 4 maç sonra yenilgiyle tanıştı. Arkas, karşılaşmanın ilk setini 25-22, ikinci setini de 25-20 kazanarak skoru 2-0 yaptı. Ancak pes etmeyen bir diğer İzmir ekibi Altekma, büyük bir çekişmenin yaşandığı üçüncü seti 30-28 kazanarak skoru 2-1'e getirdi. Dördüncü sette de üstünlüğünü sürdüren Altekma, bu seti de 25-14 kazanarak skoru eşitledi: 2-2. Tiebreak setinde ise tecrübesini ortaya koyan Arkas Spor seti 15-11 maçı da 3-2 kazandı.



PETKİMSPOR ÇIKIŞA GEÇTİ

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonuna tutuk başlayıp 3'te sıfır çeken Petkimspor, son haftalarda gücünü gösterdi. İlk galibiyetini Frutti Extra Bursaspor'u 4. haftada yenerek alan Petkimspor, son 4 maçı 3 galibiyetle geçti. Bu periyotta yalnız zorlu Fenerbahçe Beko deplasmanını kaybeden Aliağa ekibi geçen hafta Galatasaray'ı evinde 19 sayı farkla 83-64 yendikten sonra önceki gün de OGM Ormanspor'u deplasmanda 16 sayı farkla, 106-90'la geçip ilk kez üst üste 2 galibiyet elde etti. Petkim, bu skorla Ormanspor'un 3 galibiyetlik serisine de son verdi. Genel menajer Levent Türknas, takımın galibiyete alıştığını belirterek, "İyi yolda gidiyoruz. Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.