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Haberler Spor Turgutluspor'da 7 pozitif vaka

'da 7 pozitif vaka

Turgutluspor'da 7 pozitif vaka

09.11.2020, 17:01

Spor camiasında son aylarda yayılan koronavirüs vakaları Turgutluspor'a da sıçradı. Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta çarşamba günü Etimesgut Belediyespor'a konuk olacak Manisa temsilcisine yapılan koronavirüs PCR testlerinde 6 futbolcu ve 1 teknik ekip çalışanının sonuçları pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan isimler izolasyona alınıp tedavilerine başladı. Sakat ve cezalı futbolcuları da bulunan Turgutluspor, Ankara deplasmanına 9 eksikle gidecek.

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