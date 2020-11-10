Akhisarspor kaçan üç puana yandı

TFF 1. Lig'de üst üste 2 galibiyetin ardından 3'te 3 hedefiyle çıktığı maçta evinde Beypiliç Boluspor'la 2 kez öne geçmesine rağmen 2-2 berabere kalan Akhisarspor, kaçan penaltıya yanıyor. Rakibi önünde 2-1 öndeyken henüz ikinci yarının başında Hadzic'le bir penaltıdan yararlanamayıp farkı artıramayan Akigo, 1 puana razı oldu. Beypiliç Boluspor'un 32 ve 83'üncü dakikalarda Bekir'le penaltıdan bulduğu gollere engel olamayan yeşil-siyahlılarda maç sonrası en çok iki penaltıya sebep olan genç stoper Doğukan yıkıldı. Sakatlıklar ve korona virüs testi pozitif çıktığı için oynayamayan futbolcularla ilk 11 oluşturmakta güçlük yaşayan, gençler dışında kadroda alternatifi olmayan Akhisarspor, buna rağmen son 5 karşılaşmasında hiç yenilgi yüzü görmedi.