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fırtınası

Arkas Spor fırtınası
Giriş Tarihi: 10.11.2020

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Arkas Spor rüzgarı esiyor. Ligde ikinci sırada bulunan lacivert- beyazlılar, İzmir derbisinde Altekma'yı 3-2 yenerek 5'te 5 yaptı. Çıkışını sürdüren İzmir temsilcisi, seriye Tokat Belediye Plevnespor'u 3-1 yenerek başladı. Arkas ardından deplasmanda İstanbul BBŞ'yi de aynı skorla 3-1 dize getirdi. Spor Toto'yu evinde ağırlayan Arkas, rakibini yine 3-1'lik skorla geçti. Bu maçın ardından İnegölspor'a konuk olan lacivert-beyazlılar, Bursa temsilcisine set vermeden maçı 3-0 kazandı.

HEDEF SORGUN
Son olarak Altekma ile oynayan Arkas, çok zorlandığı karşılaşmada rakibini 3-2 yenerek yoluna yara almadan devam etti. Arkas Spor, yarın ligin 7. haftasında oynamaları gereken ancak salgın nedeniyle ertelenen kaçta Sorgun Belediyespor'u ağırlayacak.

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