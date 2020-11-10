Arkas Spor fırtınası

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Arkas Spor rüzgarı esiyor. Ligde ikinci sırada bulunan lacivert- beyazlılar, İzmir derbisinde Altekma'yı 3-2 yenerek 5'te 5 yaptı. Çıkışını sürdüren İzmir temsilcisi, seriye Tokat Belediye Plevnespor'u 3-1 yenerek başladı. Arkas ardından deplasmanda İstanbul BBŞ'yi de aynı skorla 3-1 dize getirdi. Spor Toto'yu evinde ağırlayan Arkas, rakibini yine 3-1'lik skorla geçti. Bu maçın ardından İnegölspor'a konuk olan lacivert-beyazlılar, Bursa temsilcisine set vermeden maçı 3-0 kazandı.

HEDEF SORGUN

Son olarak Altekma ile oynayan Arkas, çok zorlandığı karşılaşmada rakibini 3-2 yenerek yoluna yara almadan devam etti. Arkas Spor, yarın ligin 7. haftasında oynamaları gereken ancak salgın nedeniyle ertelenen kaçta Sorgun Belediyespor'u ağırlayacak.