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Haberler Spor Güreşte yine tarih yazdık

Güreşte yine tarih yazdık

Güreşte yine tarih yazdık
Giriş Tarihi: 10.11.2020

Türkiye, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Uluslararası Grekoromen Güreş Turnuvası'nda 4 altın, 4 gümüş, bir bronz madalya kazanarak turnuvayı takım halinde şampiyon tamamladı. Zagreb'deki turnuvada 55 kiloda Ekrem Öztürk altın, aynı kiloda Şerif Kılıç gümüş, 60 kiloda Kerem Kamal altın, 67 kiloda Atakan Yüksel gümüş, 72 kiloda Selçuk Can bronz, 82 kiloda Burhan Akbudak altın, aynı kiloda Salih Aydın gümüş, 97 kiloda Cenk İldem gümüş ve 130 kiloda Rıza Kayaalp altın madalya kazandı. Toplamda, grekoromen stilde 4 altın, 4 gümüş ve bir bronz madalya elde eden milli takım şampiyon oldu.

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