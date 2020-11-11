Mesut Özil kapışması

İngiliz ekibi Arsenal'de kadro dışı kalan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in talipleri artmaya başladı. Fenerbahçe'nin sezon başında ısrarla kadroya katmak istediği yıldız futbolcuya ABD takımlarının yanı sıra Galatasaray ile Beşiktaş da resmen talip oldu. Arsenal'in UEFA Avrupa Ligi ve Premier Lig kadrolarına dahil edilmeyen Mesut Özil liste dışı bırakılmış, bir anlamda Arsenal yönetimi tarafından cezalandırılmıştı. İngiliz ekibi sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Mesut Özil'e gelen teklifleri değerlendirmeye başladığı açıklandı.

DÜNYA DEVLERİ PEŞİNDE

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Türk asıllı Alman oyuncunun Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a transfer olma ihtimali de bulunuyor. Son yıllarda Avrupa'da yaşı ilerleyen yıldızlara yatırım yaparak futbol dünyasında ses getirmeye çalışan ABD futbol kulüplerinden Inter Miami, LA Galaxy ve New York City'nin de Özil için devreye girdiği belirtildi. 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun ismi İtalyan ekibi Milan, İspanyol devi Real Madrid ve İngiliz ekibi M.United'da da geçiyor.