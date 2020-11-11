Milliler’in rakibi Hırvatistan

UEFA Uluslar Ligi B Grubu'nda lider Rusya ile 15 Kasım Pazar günü çok kritik bir maça çıkacak olan Türkiye A Milli Futbol Takımı, bugün özel maçta Hırvatistan ile karşı karşıya geliyor. İstanbul Vodafone Park Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Milli takımda sakatlıkları sebebiyle Gökhan Akkan ve Abdülkadir Ömür aday kadrodan çıkarıldı ve Fenerbahçe'de forma giyen Altay Bayındır aday kadroya dahil edildi. Ay-yıldızlı ekip, Hırvatistan karşısında Rusya ile oynayacağı kritik maçın provasını yapacak. Miller UEFA Uluslar Ligi'nde 15 Kasım Pazar günü İstanbul'da Rusya, 18 Kasım Çarşamba günü de deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya gelecek.