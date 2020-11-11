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Haberler Spor Türk Telekom’un rakibi Igokea

’un rakibi

Türk Telekom’un rakibi Igokea
Giriş Tarihi: 11.11.2020

TÜRK Telekom Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu 2. haftasında bugün Bosna Hersek ekibi Igokea'ya konuk olacak. Laktasi şehrindeki SD Laktasi Spor Salonu'ndaki karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak. Grubundaki ilk maçında Hapoel Bank Yahav'ı 98-94 yenen Türk Telekom, sezona çok iyi bir başlangıç yaptı. Ligde ve Avrupa'da oynadığı son 7 maçı da kazanan mavibeyazlılar, Bosna deplasmanında da galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak. Igokea ise gruptaki ilk maçında Fransa'da Limoges'a 80-75 yenildi.

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