Altekma’da Ahmet rüzgar gibi esiyor

İzmir'in AXA Sigorta Efeler Ligi'nin yeni ekibi Altekma, başarılı sonuçlarıyla ilk sezonunda sevenlerini mutlu ederken istatistiklerde de zirvede yer alıyor. Genç bir ekiple ligde mücadele eden mavi-beyazlı ekipte milli oyuncu Ahmet Tümer bloklarıyla rakip smaçörlere adeta duvar ördü. 20 yaşındaki orta oyuncu 13 maçta elde ettiği toplam 42 blok sayısıyla 'En iyi blokör' kategorisinde zirvede yer aldı. Ahmet'i aldığı 31'er blok sayısıyla Arkas Spor'dan Mert Matic ve Galatasaray HDI Sigorta'dan Doğukan Ulu takip etti.

SMAÇÖRLERİN KORKULU RÜYASI

Yine Altekma'dan Emre Tayaz da sakatlık süreciyle bir dönem takımdan ayrı kalmasına karşın 22 blok sayısıyla 'En iyi blokör' sıralamasında kendine 9. basamakta yer buldu. Altekma'nın başarılı pasör çaprazı Oğuzhan Tarakçı 21 blok sayısıyla 2 takım arkadaşını yakından takip ederken Sırp pasör Buculjevic Maksim 17, Brezilyalı smaçör Hugo Hamacher ise 14 blok sayısına imza attı.