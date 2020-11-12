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Haberler Spor Doludizgin

Doludizgin

Doludizgin
Giriş Tarihi: 12.11.2020

AXA Sigorta Efeler Ligi 7. hafta erteleme maçında Arkas Spor, İzmir'de konuk ettiği Sorgun Belediyespor'u 3-1 yendi. Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'ndeki mücadelenin setleri 21-25, 25-19, 25-17 ve 25-22 sonuçlandı. İzmir ekibi ilk seti 25-21 kaybederken, diğer üç seti ise alarak rakibine geçit vermedi. Mavi-beyazlılar böylece üst üste oynadığı 7 maçı da kazandı. Zirve yarışında yara almayan ve çıkışını sürdüren Arkas Spor maçın bitiminde büyük sevinç yaşadı.

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