Düellonun galibi yok

Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında Hırvatistan ile 3-3 berabere kaldı. 7. Dakikada ceza yayı içerisinde topu önünde bulan Dario Melnjak bekletmeden vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kalenin üzerinden farklı şekilde dışarı gitti.22. dakikada Hırvat savunmasına baskı yapan Cenk Tosun, Vida'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyon sonucunda hakem Vincic penaltı kararı verdi.23'te Cenk Tosun, penaltıdan takımımızı öne geçirdi: 1-0. 32'de Mert'in büyük hatasında topu kapan Ante Budimir skora denge getirdi:

1-1. GOL YAĞMURU

40. dakikada Caner Erkin'in uzun pasında Deniz Türüç, ceza sahasına girdi. Deniz'in sol çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1. 52'de sağ kanattan yapılan ortaya kimse dokunmayınca arka tarafta Pasalic topu boş kaleye ağlara gönderdi: 2-2. 56'da ceza alanında bomboş kalan Brekalo kafayla golü attı: 2-3. 58. dakikada Türkiye beraberlik golünü attı. Cenk Tosun'un şık topuk pasıyla Hırvatistan ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Cengiz Ünder, ayak içiyle yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 3-3. 72.dakikada Okay'ın pasını alan Yusuf Yazıcı'nın yay üzerinden yaptığı vuruşta top kaleci Sluga'nın kucağında kaldı. Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 3-3'lük eşitlikle sona erdi. Milliler, 15 Kasım'da UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ile karşılaşacak.