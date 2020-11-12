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Haberler Spor Formula 1’de geri sayım başladı

Formula 1’de geri sayım başladı

Formula 1’de geri sayım başladı
Giriş Tarihi: 12.11.2020

FORMULA 1 Türkiye Grand Prix'sinde geri sayım başladı. 9 yıl aradan sonra Türkiye'ye geri dönen Formula 1'in İstanbul'daki ayağı 13-15 Kasım tarihleri arasında Intercity İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek. 3 gün sürecek yarışlar kesintisiz olarak S Sport ile TV+ 77. kanalda sporseverlerle olacak. İlki 2005 yılında yapılan Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde geride kalan 7 yarış sonunda en başarılı pilot, Brezilyalı Felipe Massa oldu. Motor sporlarının en prestijli yarışlarından Formula 1'de 2005-2011 yıllarında İstanbul'da düzenlenen yarışlara adeta ambargo koyan eski Ferrari pilotu Massa, 2006, 2007 ve 2008'de üst üste 3 yıl birincilik kürsüsüne çıktı. Massa aynı zamanda kariyerindeki ilk birinciliği İstanbul'da aldı. Türkiye'de Kimi Raikkonen, Jenson Button, Lewis Hamilton ve Sebastian Vettel birer kez damalı bayrağı birinci sırada gördü. İstanbul'da gerçekleştirilen ilk Formula 1 yarışını, Fin sürücü Kimi Raikkonen kazandı.

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