Göz-Göz’e sol bek

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda beklenen performansını sergileyemeyen Göztepe, dış transferde şimdiden atağa kalktı. İleri uca ve orta alana takviye yapmayı planlayan Göz-Göz yönetimi, teknik heyetten gelen talep üzerine sol bek transferini de gündemine aldı. Mevcut kadroda yer alan Berkan Emir'in savunmanın solunda alternatifsiz kalması üzerine harekete geçen sarı-kırmızılı yönetim, Senegalli başarılı sol bek Pape Souare'ye kanca attı.

PALUT DA ONAY VERDİ

Sarı-kırmızılılar, son olarak Fransa Ligue 2 ekibi Troyes'te forma giyen ve 1 Temmuz 2020 tarihiyle birlikte boşa çıkan 30 yaşındaki başarılı futbolcuyu kadrosuna katmak için çalışmalarını sıklaştırdı. Yönetim, futbolcunun menajeriyle bir ön görüşme yaparken teknik direktör İlhan Palut'un da transfere onay verdiği öğrenildi. Bonservis engeli olmayan futbolcu için maddi şartların da uyması halinde önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.



FRANSA'DA YETİŞTİ

LİLLE altyapısında yetişen Senegalli sol bek Reims'de görev yaptıktan sonra İngiltere'de Crystal Palace'da toplam 5 sezon forma giydi. Senegal Milli Takımı'nda da forma giyen Souare, 26 maçta 1 kez fileleri havalandırdı.

BURAK HAKERLER