Kulüpler Birliği TFF ile görüştü

Kulüpler Birliği, yayıncı kuruluş ile yaşanan maddi sorunlar ile ilgili dün bir toplantı gerçekleştirerek konuyu TFF yetkililerine sundu. Toplantının ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'in korona virüs testinin pozitif çıkmasından dolayı katılamadığı toplantıya kıdemli başkan olarak kendisinin başkanlık ettiğini belirten Göksel Gümüşdağ, "En son yaptığımız değerlendirmede mutabık olduğumuz kararı aldık. Nihat beye ilettik. Konu üzerine başkanımız Bein Sports ile görüşme yapacak. En yakın zaman sonuca gideceğimizi düşünüyorum" diye açıklamada bulundu.

"ÇALIŞMALAR SÜRECEK"

Nihat Özdemir de TFF olarak yayıncı kuruluş ile 14'e yakın toplantı yaptıklarını hatırlatarak, "Geldiğimiz son nokta ile ilgili bilgi vermek için Kulüpler Birliği'ni ziyaret ettik. Orada görüş alış verişinde bulunduk. Kulüpler Birliği bize anlaşmada gelebileceği rakamı ifade ettiler. Biz de önümüzdeki hafta bu rakam görüşünde çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Yakın zaman Bein Sports ile anlaşma imzalayıp, beraber olarak yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



4 BÜYÜKLER DEVAM ETTİ

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve kulüp başkanları toplantıdan ayrıldıktan sonra; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un başkanları görüşmeye devam etti. Tarafların önümüzdeki hafta içerisinde konuyu bir kez daha masaya yatırıp orta yolu bulması bekleniyor.