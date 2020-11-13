Çebi’nin gönlünde Cenk var

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi dün yayıncı kuruluşta gerçekleştirilen bir röportajda önemli açıklamalarda bulundu. Devre arasında bir golcü transferi yapması beklenen siyahbeyazlı ekibin bu doğrultuda temasları sürerken Çebi daha önce Beşiktaş forması giyen ve Everton'a satılan Cenk Tosun hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı.

'FIRSATI DEĞERLENDİRMEK İSTERİZ'

Çebi tecrübeli oyuncu için "Cenk Tosun, bir kulübe bağlı durumda. Milli maçta izledim. Sakatlığı geçmiş, daha çok başarılı olmasını isterim. Cenk devre arasında Beşiktaş'ta oynayabilirse bu fırsatı değerlendirmek isteriz. Gelecek transfer döneminde, uygun şartlarda forvet transferi yapmak istiyoruz. Devre arasında Cenk Tosun'u takımda görmek isterim" dedi.