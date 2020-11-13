F1 heyecanı başlıyor

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. etabı DHL Türkiye Grand Prix'sinde heyecan bugün başlayacak. Intercity İstanbul Park'ta düzenlenecek etabın birinci antrenman turları, bugün saat 11.00'de düzenlenecek. Saat 15.00'te başlayacak ikinci antrenman turlarıyla ilk gün tamamlanacak. Organizasyonda 14 Kasım Cumartesi günü saat 12.00'de pilotlar üçüncü antrenman turları için piste çıkacak. Aynı gün saat 15.00'te ise sıralama turları gerçekleştirilecek. Dokuz yıl aradan sonra Formula 1 takvimine dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 15 Kasım Pazar günü saat 13.10'da 5.3 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden koşulacak yarışla sona erecek.



PİLOTLAR POLE İÇİN KAPISACAK

Formula 1'de şu ana kadar 7 kez düzenlenen Türkiye Grand Prix'sinin 5'ini "pole" pozisyonunu elde eden pilotlar kazandı. Kimi Raikkonen 2005'te, Felipe Massa 2006, 2007 ve 2008'de, Sebastian Vettel 2011'de pole pozisyonundan başladıkları yarışta galip gelmeyi başardı. Sıralama turlarının 2009'daki galibi Sebastian Vettel ile 2010'da sıralama turlarını ilk sırada tamamlayan Mark Webber, yarışta bu avantajlarını kullanamadı. İstanbul Park'ta 8. kez düzenlenecek Formula 1'de önceki 7 yarışın sıralama turları galipleri Kimi Raikkonen, Felipe Massa (3), Sebastian Vettel (2) ve Mark Webber oldu.



GONG TÖRENİ YAPILDI

Intercity İstanbul Park'ın ev sahipliği yapacağı dünyanın en büyük ve önemli motor sporları organizasyonu Formula 1 için Borsa İstanbul'da orga- "Gong Töreni" düzenlendi. Borsa İstanbul Genel nizasyonu Müdürü Mehmet Hakan Atilla da, "Uzun bir aradan sonra Formula 1 organizasyonunun ülkemizde gerçekleştirilmesinden ve Borsa İstanbul'da Formula 1 için gong töreni yapmaktan dolayı çok mutluyuz" dedi.