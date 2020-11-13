Fırtına sert esti

MİSLİ.COM 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bucaspor 1928, evinde Artvin Hopa engelini rahat geçti: 3-1. Mücadeleye ev sahibi ekip etkili başladı. Maçın 6. dakikasında Ahmet Aras'ın pasında topla buluşan Cuma öne çıkan kaleci Furkan'ın üzerinden topu aşırttı. Boş kaleye giden topu çizgi üzerinden Yunus Emre çıkardı. 14'te Cuma sol çaprazdan ceza alanına çalımlarla sokuldu. Vuruşunda top ağlara gitti: 1-0. 27'de Artvin Hopa atağında Fatih'in ceza alanı içinden şutunu kaleci Şener çıkardı. 29'da Cuma'nın pasında altı pas üzerinde Oğuz mutlak golden yararlanamadı. 53'te Taner'in sol çaprazdan dar açıya rağmen vuruşunda top filelere gitti: 1-1.61'de Oğuz, Yunus Emre'den topu kaptı. Sol çaprazdan vuruşunda kaleci Furkan'ı geçen topu Güray çizgi üzerinden çıkardı. Ancak yardımcı hakem Mehmet Ali Çetin'in uyarısıyla hakem Metehan Alpat golü verdi: 2-1.

GALİBİYETE UÇTU

63'TE Cuma'nın ortasında Tunç Murat'ın sert şutu kaleci Furkan'dan döndü. Dönen topla bir kez daha buluşan Tunç Murat farkı ikiye çıkaran golü kaydetti: 3-1. Buca 1928 maçı 3-1 kazanarak puanını 19'a çıkardı.

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