A Milli Takım'ın önceki akşam Hırvatistan ile 3-3 berabere kaldığı mücadele sonrası yaşanan Kovid-19 şoku gündeme bomba gibi düştü. Konuk ekipte 45 dakika sahada kalan Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın maçın ardından çıkan korona virüs testi pozitif olarak açıklandı. Yaşanan gelişme, millilerimizde Rusya ve Macaristan maçları öncesi panik oluşturdu. Hırvatistan'ın Türkiye maçı kadrosuna testler yapılırken ilk sonuçların negatif geldiği ve Vida'nın kadroya alındığı bildirildi. Ancak maç sabahı Hırvatların oynayacağı İsveç maçı öncesi de yeni testler yapıldı. Bu sonuçlar Türkiye-Hırvatistan maçının devre arasında stada ulaşırken Vida'nın Covid-19 testinin pozitif çıktığı Hırvatistan teknik heyetine iletildi.

TESTLER NEGATİF ÇIKTI

Teknik Direktör Zlatko Dalic'in 2. devre başlamadan Vida'yı oyundan aldığı aktarıldı. Vida'nın salgın prosedürleri gereği ikinci test sonucu belli olana dek izole edildiği ve İstanbul'da kalacağı bildirildi. Milli Takım, bu olayın ardından dün Covid-19 testi yaptırdı. Ekipte dün yapılan testlerin tamamı negatif çıkarken bugün ve pazartesi günü bir korona virüs testi daha yapılacak.



TFF'DEN AÇIKLAMA

TFF, konu ile ilgili dün, "Milli Takım idari ve teknik heyeti, Vida ile temaslı olabileceği şüphesi bulunan herkesin kafileden ayrı Riva'daki tesislere ulaştırılmasını ve gerekli karantina kurallarına uyularak ön tedbirlerin alınmasını sağlamıştır" açıklamasını yaptı.