Pınar Karşıyaka’nın derdi korona virüs

ING Basketbol Süper Ligi'nde 7 Kasım'da oynanması gereken Bahçeşehir Koleji, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 10 Kasım'da yapılması planlanan Fortitudo Bologna mücadelesi takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen Pınar Karşıyaka'da 1 basketbolcunun daha PCR testi pozitif çıktı. Son 2 haftadır virüs kabusuyla boğuşan yeşil-kırmızılılarda takımdaki koronavirüs testi pozitif isim sayısı toplam 7 oyuncu ve 1 teknik ekip çalışanıyla 8'e yükseldi. Basketbol federasyonu, bu gelişme üzerine Pınar KSK'nin yarın ligde deplasmanda oynaması gereken Büyükçekmece maçını da ileri bir tarihe erteledi. KSK'de önceki haftalarda DJ Kennedy de korona virüsü atlatmıştı. İzmir temsilcisi bu sezon ligde oynadığı 6 karşılamada parkeden 4 galibiyetle ayrılırken iki kez de mağlup oldu. Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda mücadele eden İzmir ekibi ilk maçında Bilbao Basket'i 81-72 yenmişti.