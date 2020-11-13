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Haberler Spor Sergen Yalçın ile yola devam

Sergen Yalçın ile yola devam

Sergen Yalçın ile yola devam
Giriş Tarihi: 13.11.2020

BEŞİKTAŞ Başkanı Ahmet Nur Çebi, dün yayıncı kuruluşa verdiği röportajda takımdaki geleceği tartışılan Sergen Yalçın ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ayrılık haberlerine tepki gösteren Çebi, "Ben, hocamla yoluma devam ediyorum. Böyle günlerde ne ben ne de hocam Beşiktaş'ı yalnız bırakmayız. Hocamızla amacımız, Beşiktaş'ın başarısı olduğu sürece birbirimizle yollarımız ayrılmayacaktır. İkimizin amacı aynı, Beşiktaş başarılı olsun" yanıtını verdi.

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YALÇIN'IN "Transferleri yapanlara sorun" şeklindeki açıklamasının sorulması üzerine ise Çebi, "Transferleri biz beraber yaptık. " dedi. Öte yandan Beşiktaş'ta Kovid-19 krizi büyüyor. Siyah beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 5 futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. Böylece kulüpteki toplam vaka sayısı 8 oldu.

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