Cumhurbaşkanlığı koşusu bugün

Türkiye Jokey Kulübü (TJK), için piste çıkacak. 82. Cumhurbaşkanlığı Koşusu ve 40. Cumhuriyet Koşusu'nun bugün Ankara'da gerçekleştirileceğini duyurdu. Açıklamaya göre, 3 ve üzeri yaşlı safkan Arap atlarının yarışacağı Cumhuriyet Koşusu ile 3 ve üzeri yaşlı safkan İngiliz atlarının mücadele vereceği Cumhurbaşkanlığı Koşusu'na 75.Yıl Ankara Hipodromu ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanlığı Koşusu saat 16.30'da, Cumhuriyet Koşusu ise saat 17.00'de başlayacak.
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