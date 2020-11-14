Cumhurbaşkanlığı koşusu bugün

Türkiye Jokey Kulübü (TJK), için piste çıkacak. 82. Cumhurbaşkanlığı Koşusu ve 40. Cumhuriyet Koşusu'nun bugün Ankara'da gerçekleştirileceğini duyurdu. Açıklamaya göre, 3 ve üzeri yaşlı safkan Arap atlarının yarışacağı Cumhuriyet Koşusu ile 3 ve üzeri yaşlı safkan İngiliz atlarının mücadele vereceği Cumhurbaşkanlığı Koşusu'na 75.Yıl Ankara Hipodromu ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanlığı Koşusu saat 16.30'da, Cumhuriyet Koşusu ise saat 17.00'de başlayacak.