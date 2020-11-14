F1’de sıralama heyecanı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İstanbul'un ev sahipliği yapacağı sezonun 14. yarışı DHL Türkiye Grand Prix'siyle sürecek. Sezonun 14. etabı, 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılacak. Organizasyon, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını sebebiyle seyircisiz düzenlenecek. Yarışın sıralama turları, bugün saat 15.00'te başlayacak. Yarış ise yarın saat 13.10'da çekleştirilecek. Şampiyonayı lider götüren ve İstanbul'da kariyerinin 7. şampiyonluğuna ulaşma şansı bulunan Mercedes'ten Lewis Hamilton, Türkiye Grand Prix'sine kadar 9 yarış galibiyeti elde etti. Hamilton'ın takım arkadaşı Valtteri Bottas iki, Red Bull sürücüsü Max Verstappen ve AlphaTauri pilotu Pierre Gasly ise birer kez podyumun zirvesine çıktı. İstanbul'da mücadele edecek pilotlardan Hamilton, Vettel ve Raikkonen dünya şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.



TANITIM VİDEOSUNA ÇOK BÜYÜK İLGİ

Formula 1'in İstanbul videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü. Red Bull Racing ve AlphaTauri F1 takımlarının yer aldığı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Topkapı Sarayı, Sultanahmet Meydanı gibi İstanbul'un çeşitli bölgelerine yer verilen video, Formula 1'in sosyal medya hesaplarında yayımlandı. Red Bull Racing pilotu Alexander Albon ve Alpha Tauri pilotu Pierre Gasly'nin yer aldığı ve kıtalararası temasıyla gösterime sunulan İstanbul tanıtım videosunu henüz 24 saat olmadan milyonlarca yarışsever izledi. Formula 1'in resmi Twitter hesabından paylaşılan video 1 milyon 600 bin kullanıcı tarafından izlendi.



ÖZEL KUPA HAZIRLANDI

Formula 1 için özel kupa hazırlandı. Intercity İstanbul Park tarafından özel olarak tasarlatılan şampiyonluk kupası, Türk kültüründen izler taşıyor. Metalik gri ve bronz renginde, 5 kilo ağırlığında ve 50 santimetre yüksekliğe sahip kupanın üzerinde Galata Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gibi İstanbul'un sembol yapılarının yanı sıra lale figürleri de yer alıyor.