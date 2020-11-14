İsveçliler endişeli

TÜRKİYE ile oynanan özel maçta 45 dakika forma giyen Hırvatistan Milli Takım kaptanı Domagoj Vida'nın korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından, İsveçliler de endişe hakim. UEFA Uluslar Ligi A Grubu'nda bugün 22.45'te Hırvatistan'ı ağırlayacak olan İsveç'te basın, müsabakanın COVID-19 nedeniyle tehlikede olduğunu yazdı. İsveç basınında, "Maç tehlikede. Maçın ilk yarısında sonuçlar belli oldu. Ancak o zamana kadar hem kendi takım arkadaşları, hem rakipleriyle uzun süre temas halindeydi. Vida, Türkiye'de oynuyor ve rakip oyuncuları çok iyi tanıyor. Bugün oynanacak maç tehlike altında" ifadelerine yer verildi.
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