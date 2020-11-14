Kritik gün pazartesi

UEFA Uluslar Ligi'nde yarın Rusya ile oynayacağı maç öncesi geçtiğimiz çarşamba günü Hırvatistan ile bir hazırlık maçı yapan A Milli Takımı COVID-19 endişesi sardı. Maçta forma giyen Hırvatistan takım kaptanı Domagoj Vida'nın koronavirüse yakalanmasının ardından A Milli Takım kafilesine yapılan ilk testler negatif çıktı. Ancak koronavirüsün kuluçka döneminin 5 ila 6 gün arasında olduğu ve kesin sonuçlara pazartesi günü yapılacak testlerle ulaşılacağı öğrenildi.

RUSYA MAÇINA ERTELEME YOK

A Milli Takım kafilesine her gün test uygulanırken Riva'da karantina kuralları uygulanıyor. Vida ile temas kuran Şenol Güneş, Caner Erkin, Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz tesislerde tek kişilik ayrı odalarda kalmaya başladı. 15 Kasım Pazar günü İstanbul'da oynanacak olan Rusya maçının ertelenmesi ise şu an için söz konusu değil.