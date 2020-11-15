Aydın Büyüksehir G.Saray sınavında

Misli.com Sultanlar Ligi'nde ilk yarıyı 24 puanla 7. sırada tamamlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor, bugün ikinci yarıya Galatasaray HDI Sigorta deplasmanında başlayacak. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Karşılaşma Misli. com Web ve Mobil TV yayınlayacak. Aydın temsilcisi, sezonun ilk maçında evinde 3-2 mağlup ettiği Galatasaray'ı deplasmanda da yenmeyi hedefliyor. Ligde 6. sırada yer alan Galatasaray'ın 25 puanı bulunuyor. Son 5 maçta 4 galibiyet, 1 mağlubiyet alan mavi-beyazlılar, Galatasaray HDI Sigorta'yı yenerek yeniden bir galibiyet serisi yakalamak istiyor. Başantrenör Alper Hamurcu, "Ligin ikinci yarısında daha çok çalışıp sezonu en iyi noktada, Play-Off hedefine ulaşmış bir şekilde tamamlamak istiyoruz" dedi.

İHSAN KARATAŞ