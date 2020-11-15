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Balıkesir baskını

TBL’de Play-Off’u hedefleyen mavi-yeşilli takım, korona virüs şokunun ardından çıktığı maçta ’i deplasmanda yenip moral buldu.

Balıkesir BŞB baskını
Giriş Tarihi: 15.11.2020

Balıkesir BŞB, korona virüs şokunun ardından çıktığı ilk maçta İstanbul Basket'i 85-66'lık skorla mağlup etti, TBL'de yükselişe geçti. 5. dakika 10-10 eşitlikle geçilirken, Balıkesir BŞB ilk periyotu 16-14 önde tamamladı. İkinci periyotta Knowles-Mack ikilisiyle sayılar bulan konuk takım, devreyi 38-33 üstün tamamladı. Üçüncü periyotta Berkay'ın da skora katkısıyla fark açıldı, son bölüme Balıkesir BŞB 66-43 galip girdi. 4. periyotta hata yapmayan Balıkesir BŞB, 19 sayılık farkla, 85-66'lık skorla zafere imza attı.

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