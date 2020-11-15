Manisa tutulmuyor

2. Lig Beyaz Grup'ta lider Manisa Futbol Kulübü, 10. hafta mücadelesinde evinde Kahramanmaraşspor'u 3-1 mağlup etti. 10. dakikada Zahit'in savunma arkasına pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Serdar'ın vuruşu az farkla auta çıktı. 18'de Emir'in pasında topla buluşan Mustafa'nın sert şutunu kaleci son anda çeldi. 36'da Mehmet Yılmaz'ın sağdan arka direğe pasında Sertaç'ın sert vuruşunda savunma son anda ayak koyarak topu kornere gönderdi. 43'te savunma arkasına sarkan Serdar'ın kaleciyi geçip yaptığı vuruşta savunma son anda müdahale ederek mutlak golü önledi.

SERTAÇ ÇAM SAHNEYE ÇIKTI

50'de Sertaç'ın ortasında Mert Ilıman topu kendi kalesine gönderdi: 1-0. 59'da Çağrı'nın ortasında savunmadan dönen topu Sertaç tamamladı: 2-0. 78'de Nizamettin'in kullandığı köşe atışında Ahmet'in kafası direkten döndü. 83'te Sertaç'ın pasında Nizamettin düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-0. 90'da Recep, serbest vuruşta topu filelerle buluşturdu, skoru belirledi: 3-1.



ÖZBALTA'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

MANİSA FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, hafta içindeki Amed Sportif maçı kadrosuna göre 4 değişiklik yaptı. Özbalta, cezalı Ümit Kurt, testleri pozitif çıkan Erhan Kara, Hakan Barış'ın yerine Abdurrahman Emir Alagöz, Çağrı Giritlioğlu ve Ahmet Kesim'i 11'de sahaya sürdü. Özbalta, Tayyib Kanarya'yı kulübeye çekip iyileşen Serdar Deliktaş'ı sahaya sürdü. Volkan Okumak, Yiğit Kerem, Ömer Çalışkan ve Ferhat Yazgan kadroya dahil edildi.