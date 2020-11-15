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Haberler Spor Son dakika: Formula 1'de İstanbul Hamilton'un

Son dakika: Formula 1'de İstanbul Hamilton'un

Formula 1 DHL Türkiye 'sinde birinci olan Mercedes pilotu , bitime 3 etap kala kariyerinin 7. şampiyonluğunu ilan etti.

Son dakika: Formula 1'de İstanbul Hamilton'un

AA

15.11.2020, 15:13

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sini, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazandı. Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılan yarışta Hamilton, damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun bitimine 3 etap kala kariyerinin 7. şampiyonluğunu ilan etti.

Racing Point'ten Meksikalı Sergio Perez'in ikinci olduğu yarışta Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel ise üçüncü sırayı elde etti.

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