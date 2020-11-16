İzmir BŞB işini zora soktu

KADINLAR EHF Avrupa Kupası 3. turunda birbirlerine rakip olan iki Türk temsilcisi Yalıkavakspor ile İzmir Büyükşehir Belediyespor'un Muğla'daki randevusunda gülen 30-26'lık skorla Yalıkavakspor oldu. Ev sahibi ekip, 22. dakikayı 11-7 üstün geçerken, devreyi de 15-11 önde kapattı. İkinci yarıya İzmir BŞB 3-0'lık seriyle başladı. 34. dakikada skor 15-14'e geldi. 59. dakikayı 29-25 üstün geçen Yalıkavakspor, son saniyelerde Yasemin'in 7 metre atışıyla maçın skorunu ilan etti: 30-26. Bu maçın rövanşı 21 Kasım Cumartesi saat 17.00'de İzmir Celal Atik spor salonunda oynanacak.

SERVET SARUN