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Hakemlerimize ’dan görev

Hakemlerimize UEFA’dan görev
Giriş Tarihi: 17.11.2020

UEFA, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'a Uluslar Ligi'nde görev verdi. Cüneyt Çakır, Çekya ile Slovakya arasında yarın oynanacak UEFA Uluslar Ligi müsabakasını yönetecek. Çekya'nın Plzen şehrindeki Doosan Stadyumu'nda 22.45'te başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını; Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. FIFA kokartlı hakemlerden Hüseyin Göçek ise aynı gün Kazakistan ile Litvanya takımları arasında oynanacak olan mücadelede düdük çalacak. Kazakistan'ın Almaty şehrindeki Almaty Ortalyk Stadyumu'nda saat 18.00'de başlayacak bu müsabakada Hüseyin Göçek'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Esat Sancaktar yapacak.

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