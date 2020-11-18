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Haberler Spor Aydın BŞB’ye ağır konuk

Aydın BŞB’ye ağır konuk

’nde oynadığı son iki maçından yenilgiyle ayrılan Aydın ekibi lider ’ı ağırlayacak

Aydın BŞB’ye ağır konuk
Giriş Tarihi: 18.11.2020

Misli.com Sultanlar Ligi'nde son 2 maçında deplasmanda Türk Hava Yolları ve Galatasaray'a 3-1'lik skorlarla mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor bugün evinde lider Vakıfbank'la karşı karşıya gelecek. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 13.00'te başlayacak. Maçı Misli.com Web ve Mobil TV yayınlayacak. Aydın temsilcisi, 14 maçının tümünü kazanan dişli rakibi karşısında bir ilki başarmaya çalışacak. Aydın BŞB ilk yarıda deplasmanda Vakıfbank'a 3-0 yenilmişti.

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