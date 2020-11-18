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Haberler Spor Schumacher’e Todt’tan ziyaret

Schumacher’e Todt’tan ziyaret

Schumacher’e Todt’tan ziyaret
Giriş Tarihi: 18.11.2020

ULUSLARARASI Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Jean Todt, efsane F1 pilotu Michael Schumacher'i sık sık ziyaret ettiğini açıkladı. Alman basınına röportaj veren Jean Todt, geçirdiği kayak kazası sonucu yaşam savaşı veren Michael Schumacher'in durumu hakkında konuştu. Todt, "Schumacher mücadele ediyor. Ona ve ailesine sadece durumların iyi olmasını dileyebiliriz. Yakınları ona çok iyi bakıyor" dedi. Todt, yeni sezonda Haas takımı ile F1'de olmaya hazırlanan Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher ile ilgili olarak "Önümüzdeki yıl muhtemelen Formula 1'de yarışacak. Bu büyük bir meydan okuma olacak. Yeni bir Schumacher'e sahip olmaktan mutluluk duyacağız" ifadelerine yer verdi.

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