TFF çıkış arıyor

HÜKMEN yenilgi ile ilgili başkanlar farklı görüşlerde bulundular. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Kesinlikle karşıyım. Emekler böyle heba edilmemeli" derken G.Saray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ise "TFF'ye destek vermeliyiz. Kovid-19 testleri tek merkezden yapılmalı" dedi. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da "Testler tek merkezden yapılırsa hükmen yenilgiyi konuşabiliriz" dedi.Kovid-19'un bir çok sektörü olduğu gibi futbolu da olumsuz etkilemesinin sancıları sürerken TFF de kulüplerin üst üste pozitif vaka açıklamasının ardından çıkış yolu aramaya başladı. Türkiye liglerinde şu ana kadar toplam 41 maç ertelenirken sahaya çıkaracak 14 futbolcu bulamayan Süper Lig takımları ile ilgili yeni hamleler gündemde. Bu kulüplerin ikinci yarı itibariyle hükmen yenik sayılması fikri masada dururken korona virüs testleri tek bir merkezden yapılıp yapılmayacağı da merak konusu. Ligi 16 Mayıs'ta bitirmek isteyen TFF, Süper Lig'in ikinci yarısında takımların kadrosundaki futbolcu sayısının 35'e çıkarılması, alt yapıdan takviye ve son dakika gelişmeleri için 2000 ile sonrasında doğan futbolcuların listeye eklenmesini gündemine aldı. Kadroları geniş tutturmak isteyen TFF, alt yapıdan oyuncuların da dahil edilmesinin önünü açmış olacak. Alt yapısı yeterli olmayan kulüpler ikinci transfer ve tescil döneminde transfer atağına geçebilir.

Hükmen yenilgi için ne dediler?