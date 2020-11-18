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Zaferle dönün

UEFA Uluslar Ligi’nde mücadele eden Türkiye, rakibini yener, lider Rusya da Sırbistan karşısında puan kaybederse üst lige çıkacağız. Karşılaşma saat 22.45’te Puskas Arena’da oynanacak.

Zaferle dönün
Giriş Tarihi: 18.11.2020

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup son maçında bugün deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak. Puskas Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak. Maçı hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Ay-yıldızlı ekipte kart cezalısı Cengiz Ünder ile sakatlıkları süren Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü ve Efecan Karaca forma giyemeyecek. Üçüncü grupta, son maçlar öncesinde Rusya 8 puan ve averajla lider durumda bulunuyor. Aynı puana sahip Macaristan ise ikinci sırada yer alıyor. Türkiye'nin 6 puanla üçüncü sırada yer aldığı grupta, Sırbistan da 3 puanla son sırada. Milli takımın, Macaristan'ı mağlup etmesi ve lider Rusya'nın da Sırbistan deplasmanında puan kaybetmesiyle grubu lider bitirme ve A Ligi'ne yükselme şansı bulunuyor. Türkiye'ye ligde kalması için de 1 puan yetecek. Eğer Türkiye Macaristan'a yenilir, Sırbistan'da Rusya'yı yenerse ay-yıldızlı ekiple puanını eşitleyecek. Sırbistan ikili averajla bizi geçecek ve A Milli Takım C Ligi'ne düşecek.

TÜRKİYE: 4 MACARİSTAN: 7
A Milli Futbol Takımı, Macaristan ile tarihinde 14. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke A Milli Takımları arasında 7'si resmi ve 6'sı özel olmak üzere oynanan 13 maçta, Macaristan'ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 13 maçtan 4'ünü Türkiye kazanırken, Macaristan bu süre içinde 7 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere bitti. Türkiye'nin toplam 15 golüne, Macaristan 26 golle yanıt verdi. Türkiye ile Macaristan arasında şimdiye kadar 7 resmi maç yapıldı. Türk Milli Takımı, Macaristan karşısında elde ettiği 4 galibiyeti de resmi maçlarda elde etti. Resmi karşılaşmalarda rakibine 2 kez yenilen ay-yıldızlı ekip, 1 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı. İki takım arasında 3 Eylül 2020'de İstanbul'da oynanan UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasını ise Macaristan 1-0 kazandı. Türkiye, 97 yıllık tarihindeki en farklı skorlu yenilgilerinden birini, rakibi Macaristan karşısında aldı. Ay-yıldızlı ekip, 4 Nisan 1984 tarihinde İstanbul yapılan özel maçta Macaristan'a 6-0 yenildi

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