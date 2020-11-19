Aydın BŞB teslim oldu

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor kendi evinde ağırladığı maçta lider Vakıfbank'a 3-1 yenildi. Aydın'ın damadı olan Vakıfbank'ın İtalyan Antrenörü Giovanni Guidetti, maç sonunda Aydın BŞB'yi mücadelesinden dolayı tebrik etti. Aydın BŞB, ilk sette rakibine fazla direnemedi ve seti 25-8 kaybetti. İkinci sette de başarılı olamayan Aydın ekibi, seti 25-14 kaybederek 2-0 geriye düştü. Üçüncü sette ise iyi bir oyun çıkaran Aydın'ın Sultanlar'ı seti 25-22 galip tamamlayarak skoru 2-1 yaptı. Son sete ağırlığını koyan Vakıfbank, seti 25-15 karşılaşmayı da 3-1 kazandı.

İHSAN KARATAŞ