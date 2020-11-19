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Haberler Spor Aydın BŞB teslim oldu

Aydın BŞB teslim oldu

’nde mücadele eden Aydın ekibi, evinde lider Vakıfbank’a yenilmekten kurtulamadı. Vakıfbank ise yoluna kayıpsız devam eti.

Aydın BŞB teslim oldu
Giriş Tarihi: 19.11.2020

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor kendi evinde ağırladığı maçta lider Vakıfbank'a 3-1 yenildi. Aydın'ın damadı olan Vakıfbank'ın İtalyan Antrenörü Giovanni Guidetti, maç sonunda Aydın BŞB'yi mücadelesinden dolayı tebrik etti. Aydın BŞB, ilk sette rakibine fazla direnemedi ve seti 25-8 kaybetti. İkinci sette de başarılı olamayan Aydın ekibi, seti 25-14 kaybederek 2-0 geriye düştü. Üçüncü sette ise iyi bir oyun çıkaran Aydın'ın Sultanlar'ı seti 25-22 galip tamamlayarak skoru 2-1 yaptı. Son sete ağırlığını koyan Vakıfbank, seti 25-15 karşılaşmayı da 3-1 kazandı.

İHSAN KARATAŞ

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