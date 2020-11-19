En kötüsü oldu

ULUSLAR B Ligi 3. Grup son maçında A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda Macaristan'a 2-0 mağlup oldu. Grubun diğer maçında Rusya'yı yenen Sırbistan millilerle puanları eşitleyince ikili averaj sonucu bir alt lige düştük. 6'da Ceza yayı sol çaprazdan Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta top kaleci Dibusz'da kaldı. 10'da ceza yayı dışında topla buluşan Kalmar'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 28'de ceza sahası içinde topla buluşan Hakan'ın dönerek yaptığı vuruşu Dibusz oyun alanı içine çeldi. 54'te solDan Caner Erkin'in ceza sahasına ortasında topu kontrol eden Cenk Tosun'un penaltı noktası yakınından vuruşunda, meşin yuvarlak savunmadan sekti. Pozisyonun devamında Ozan Tufan'ın şutunda top üsten auta gitti.



2. YARIDAKİ BASKIMIZ SONUÇ GETİRMEDİ

57'DE Nikolic'in pasına hareketlenen Varga'nın ceza sahasına girer girmez şutunda, kaleci Mert'in müdahale ettiği top yan direkten döndü. Boşta kalan topu uzaklaştırmaya çalışan Ozan Kabak'ın müdahalesinde Siger'e çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0. Dönen topa bu kez Yusuf Yazıcı'nın şutunda ise Nego'dan seken meşin yuvarlağı Macaristan savunması uzaklaştırdı. 90+5'te Milli takımın kullandığı kornerde Macaristan savunması tehlikeyi uzaklaştırdı. Boşta kalan topu kapan ve Nazım'dan kurtaran Varga, ceza sahası önüne kadar geldi. Bu oyuncunun sağ ayağıyla sert şutunda, Mert'in müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0. Maç 2-0 sona erdi.



MİLLİLERDE 4 DEĞİŞİKLİK

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında Budapeşte'de Macaristan'a konuk olan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Şenol Güneş, Rusya ile oynanan son karşılaşmaya göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti. Ay-yıldızlı ekibin Rusya ile oynadığı grup maçında ilk 11'de sahaya çıkan oyunculardan Cengiz Ünder cezalı olması, Zeki Çelik de sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Kaan Ayhan ve Okay Yokuşlu ise yedekler arasında forma bekledi. Deneyimli teknik adam, bu dört ismin yerine Ozan Kabak, Nazım, Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci'ye ilk 11'de şans verdi.