Atatürk Stadı’na onay

İzmir 30 Ekim'de yaşanan deprem sonrası geleceği tartışılan Atatürk Stadı'nda uzun bir aradan sonra maç yapıldı. Yapılan denetimler sonrası tarihi stadyumda seyircisiz maç oynanmasına izin çıkmıştı. Korona virüs önlemlerinden dolayı mücadele seyircisiz oynandı. İkili kulübün sınırlı sayıdaki yöneticileri karşılaşmayı protokol tribününde sosyal mesafe kurallarına uyarak izledi. Karşıyaka'nın deprem nedeniyle ertelenen 8. hafta oynaması gereken Arhavi maçı da İzmir Atatürk Stadı'nda 24 Kasım Salı günü oynanacak.