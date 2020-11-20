Manisaspor’un yüzü gülmedi

MİSLİ.COM 3. Lig 1. Grup'ta son sırada yer alan Manisaspor evinde Malatya Yeşilyurt Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu. Konuk ekibin gollerini 9 ve 12. dakikalarda penaltıdan Emre, 62. dakikada ise Yasin attı. Bu sonuçla bir kez daha galibiyetle tanışamayan Manisaspor 3 puanda kalırken, Malatya temsilcisi puanını 14'e çıkardı. Karşılaşmayı kaybeden Manisaspor'da futbolcular büyük üzüntü yaşadı.