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’un yüzü gülmedi

Siyah-beyazlı ekip evinde M.Yeşilyurt’ta da yenildi.

Manisaspor’un yüzü gülmedi
Giriş Tarihi: 20.11.2020

MİSLİ.COM 3. Lig 1. Grup'ta son sırada yer alan Manisaspor evinde Malatya Yeşilyurt Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu. Konuk ekibin gollerini 9 ve 12. dakikalarda penaltıdan Emre, 62. dakikada ise Yasin attı. Bu sonuçla bir kez daha galibiyetle tanışamayan Manisaspor 3 puanda kalırken, Malatya temsilcisi puanını 14'e çıkardı. Karşılaşmayı kaybeden Manisaspor'da futbolcular büyük üzüntü yaşadı.

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