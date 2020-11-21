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Derbi günü

’nde Fethiye Bld evinde saat 20.00’de Petkim’i ağırlayacak.

Derbi günü
Giriş Tarihi: 21.11.2020

ING Basketbol Süper Ligi'nde bugün ligin yeni ekipleri Lokman Hekim Fethiye Belediyespor ile Petkimspor rakip olacak. Fethiye Beşkaza Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Ligde geçen hafta oynanması gereken Gazianep Basketbol maçı rakip takımdaki korona virüs vakaları nedeniyle ertelenen Fethiye Belediyespor, 7 maçta 2 galibiyet elde etti. Son 3 maçını üst üste kazanan Petkimspor ise 8 haftada 4 galibiyetle Play-Off hattında yer alıyor. Fethiye Belediyespor Antrenörü Alkım Ay, karşılaşmayı kazanmak istediklerini belirterek, "Ligde tutunmak için seri galibiyetler almak istiyoruz. Petkim müsabakası başlangıç olabilir" dedi.

PETKİMSPOR İDDİALI
Aliağa Petkimspor Başantrenörü Kestutis Kemzura, "Galibiyet serisini 4'e çıkarmayı hedefliyoruz. Fethiye Belediyespor'u yenecek gücümüz var" diye konuştu. Aliağa Petkim'de bir oyuncunun yeni tip korona virüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

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