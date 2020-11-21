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Haberler Spor Pınar KSK’nin konuğu Afyon

Pınar KSK’nin konuğu Afyon

Pınar KSK’nin konuğu Afyon
Giriş Tarihi: 21.11.2020

ING Basketbol Süper Ligi'nde takımdaki korona vakaları nedeniyle Bahçeşehir ve Büyükçekmece maçları ertelenen Pınar Karşıyaka, bugün Afyon Belediyespor'u ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 15.15'te başlayacak.

YÖNETİMDEN AÇIKLAMA

KSK yönetimi, erteleme talebininin kabul edilmemesi hakkında şu sözlerle açıklama yaptı: "Talebimiz, 'Test sonucu negatif olmasına rağmen takım doktorunca dönüş için hazır olmadığı tespit edilen basketbolcuların dönüşüne karar verilmesi konusunda tüm sorumluluk kulüp yönetiminize aittir.' ibaresiyle reddedilmiş ve federasyonumuz zorunlu kıldığı bir konuyu kendi sorumluluğundan çıkarmıştır. Bu son yaşananlar düşündürmüştür ki kulüplerin varlıklarını sürdürebilmeleri adına hizmet etmesi beklenen federasyonlar, kendi varlıklarını sürdürebilmek adına sorumluluktan kaçınarak, kulüpleri içine düştükleri zor durumda yalnız bırakmayı mı tercih etmelidir?"

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