Sarıca depremi

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 27 Kasım Cuma günü D Grubu'nda Hırvatistan ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi şok bir gelişme yaşandı. Aday kadroyu açıklaması beklenen başantrenör Ufuk Sarıca'nın Anadolu Efes'te forma giyen Shane Larkin'i kadroya almak istememesi üzerine yolların ayrıldığı belirtildi.

FEDERASYON TEŞEKKÜR ETTİ

Basketbol federasyonu ile Ufuk Sarıca arasında yaşanan Shane Larkin krizi ayrılıkla sonuçlandı. Federasyondan yapılan açıklamada, "A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Sayın Ufuk Sarıca ile birlikteliğimiz sona erdirilmiştir. Ufuk Sarıca ve bu görev süresince her türlü desteği veren Pınar Karşıyaka'ya teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı. Ufuk Sarıca'nın yerine TOFAŞ'tan ayrılan Orhun Ene ile prensipte anlaşmaya varıldı. Türk basketbolunun önemli isimlerinden biri olan Orhun Ene, Antalya Büyükşehir Belediye, Banvit ve Darüşşafa'yı çalıştırdı. 202 kez A Milli Takım formasını giyen 53 yaşın- LARKİN daki Orhun Ene, 2010-2011 sezonunda da A Milli Takım'da yardımcı antrenör olarak görev yaptı. Basketbol federasyonunun bir iki gün içinde Orhun Ene ile sözleşme imzalayacağı ve Hırvatistan maçında takıtakımın başında olacağı açıklandı.



SARICA'DAN AÇIKLAMA

A Milli Basketbol Takımı'ndaki başantrenörlük görevi TBF tarafından sona erdirilen Ufuk Sarıca, yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı: "2017'den bu yana 45 maçta takımımızın başında sahaya çıkma gururunu yaşadım. Tüm bu sürede maçları kazanmak ve Türk basketboluna değer kazandırmak için çaba sarf ettim. Hep birlikte takım çalışmasını milli göreve yakışır seviyede gerçekleştirdik. Görevimi, sona erdiğini öğrenmeden önceki son dakikaya kadar çalışmış, gelecek hafta kadroda yer alacak Shane Larkin de dahil tüm oyuncularla ilgili sorunları çözmüş, hepsinin antrenörleriyle ortak noktayı bulmuş olarak tertemiz bir şekilde devrettiğim için vicdanen çok rahatım."