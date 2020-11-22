Akigo’ya sert rakip

TFF Birinci Lig'de milli aradan önce evinde Beypiliç Boluspor'la berabere kalan Akhisarspor bugün deplasmanda Ankara Keçiörengücü'ne konuk olacak.

AKHİSAR 3 PUAN PEŞİNDE

Aktepe Stadı'nda Arda Kardeşler'in düdük çalacağı müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Akigo'da kart cezalısı Bjarnason forma giyemeyecek. Teknik direktör Cem Kavçak, milli arayı iyi değerlendirdiklerini belirterek, "Keçiörengücü üst sıralar için yarıştığımız bir rakip. Deplasmanda kazanıp tırmanışa geçmek istiyoruz. Rakibimiz karşısında çok iyi oynayıp Akhisar'a 3 puanla dönmek istiyoruz. Eğer Keçiörengücü'nü yenersek önümüz iyice açılır" ifadelerini kullandı.