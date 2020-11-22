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Haberler Spor Trabzonspor - Erzurumspor I CANLI ANLATIM

Trabzonspor - Erzurumspor I

'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak. Milli arada teknik direktörü 'yı takımın başına getiren bordo-mavili ekip yeni teknik adamıyla deplasmanda 3 puan arıyor.

Trabzonspor - Erzurumspor I CANLI ANLATIM

22.11.2020, 19:15

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşıyor.

TRABZONSPOR-ERZURUMSPOR İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hugo, Edgar, Marlon, Baker, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Afobe.

Erzurumspor: Kayacan, Murat, Mina, Gökhan, Kaan, Donald, Obertan, Sissoko, Rashad Muhammed, Novikovas, Gomes.

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