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Akhisar başkentte dağıldı

Akhisarspor, Keçiörengücü’den kalesinde yarım düzine gol gördü. ’dan ağır yarılı olarak ayrıldı.

Akhisar başkentte dağıldı
Giriş Tarihi: 23.11.2020

TFF Birinci Lig'de mücadele eden Akhisarspor dün Ankara Keçiörengücü deplasmanında bozguna uğradı. Akigo rakibine 6-0 yenilerek taraftarlarını kahretti. Maçın 18. dakikasında Musa Nizam'ın geri pasını kaleci Lukac ayağından sektirdi, araya giren Manaj topu boş kaleye gönderdi: f-0. 33'te soldan Soner'in ortasında Manaj kafayı vurarak topu fileleri gönderdi: 2-0. 45+2'de Cem Ekinci'nin ceza yayı üzerinden sert şutunda kaleci Lukac'ın ellerinin arasından meşin yuvarlak filelere gitti: 3-0.

GOLLER İKİNCİ YARIDA DEVAM ETTİ
52. dakikada Çektar'ın ara pasını alan Onurcan'ın sert şutu top yandan auta çıktı. 53'te sahanın yıldızı Arb Manaj'ın pasını alan Barış durumu 4-0 yaptı. 80'de Cem Ekinci'nin arka direğe gönderdiği topa Dodoo kafayı çaktı: 5-0. 82'de Abdülkadir'in defans arkasına attığın topu alan Cem Ekinci topu ağlara gönderdi: 6-0. Bundan sonraki ataklardan başka sonuç gelmeyince Keçiörengücü, Akhisarspor'u 6-0 mağlup etti.

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