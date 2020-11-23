Akhisar başkentte dağıldı

TFF Birinci Lig'de mücadele eden Akhisarspor dün Ankara Keçiörengücü deplasmanında bozguna uğradı. Akigo rakibine 6-0 yenilerek taraftarlarını kahretti. Maçın 18. dakikasında Musa Nizam'ın geri pasını kaleci Lukac ayağından sektirdi, araya giren Manaj topu boş kaleye gönderdi: f-0. 33'te soldan Soner'in ortasında Manaj kafayı vurarak topu fileleri gönderdi: 2-0. 45+2'de Cem Ekinci'nin ceza yayı üzerinden sert şutunda kaleci Lukac'ın ellerinin arasından meşin yuvarlak filelere gitti: 3-0.

GOLLER İKİNCİ YARIDA DEVAM ETTİ

52. dakikada Çektar'ın ara pasını alan Onurcan'ın sert şutu top yandan auta çıktı. 53'te sahanın yıldızı Arb Manaj'ın pasını alan Barış durumu 4-0 yaptı. 80'de Cem Ekinci'nin arka direğe gönderdiği topa Dodoo kafayı çaktı: 5-0. 82'de Abdülkadir'in defans arkasına attığın topu alan Cem Ekinci topu ağlara gönderdi: 6-0. Bundan sonraki ataklardan başka sonuç gelmeyince Keçiörengücü, Akhisarspor'u 6-0 mağlup etti.