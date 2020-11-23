Arkasspor’un serisi bitti

AXA Sigorta Efeler Ligi 16. haftasında ikinci yarının ilk maçında Arkas Spor, İstanbul'da konuk olduğu Galatasaray HDI Sigorta'ya 3-1 mağlup oldu. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki mücadelenin setleri 22-25, 25-21, 25-22 ve 25-23 sonuçlandı. İzmir temsilcisi sezonun ilk maçında sahasında da sarı-kırmızılılara aynı skorla yenilmişti. Ligde yedi maçtır kazanan Arkas'ın müthiş serisi de son bulmuş oldu. Mavi-beyazlılar, 14. maçında 3. yenilgisini alırken, zirve yolunda da yara aldı. Günün diğer maçında ise Afyon Belediye Yüntaş, Halkbank'ı 3-2 yendi. Ziraat Bankkart-İnegöl Belediyespor, Solhanspor-Spor Toto ve Altekma- Haliliye maçları ise korona virüs vakaları nedeniyle ertelendi.