Costa kapışması

Fenerbahçe ve Galatasaray, yeşil sahalardaki şampiyonluk mücadelesini transfer alanına da taşıdı. Ara transfer döneminde kadrolarını yıldız bir forvetle güçlendirmek isteyen iki kulüp, Atletico Madrid'li Diego Costa transferinde karşı karşıya geldi. Haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan Diego Costa, Ocak ayından itibaren resmi olarak istediği kulüple görüşebilme hakkına sahip olacak. Bu fırsatı geri tepmek istemeyen F.Bahçe ve G.Saray, Costa için harekete geçti.

TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde adı sıkça Amerika, Çin ve Suudi kulüpleriyle anılan yıldız golcü için ara transferde de aynı kulüplerden teklifler yapılacağı öğrenildi. Diego Costa'nın da Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı kaydedildi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Costa'ya en ideal sözleşmeyi önereceği dile getirilirken, Beşiktaş'ın da transfer olasılığını düşündüğü ancak mali problemler nedeniyle bu transfere temkinli yaklaşacağı öne sürüldü. Galatasaray tarafında, Costa transferinin Falcao ile yolların ayrılması üzerine kurulu olduğu öğrenildi.



Bugüne kadar 472 resmi mücadelede sahaya çıkan İspanyol golcü, bu maçlarda 180 gol kaydederken 71 asist yaptı. Hırslı ve mücadeleci yapısıyla zaman zaman sert müdahalelere de imza atan Costa, kariyerinde 5 kez direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.