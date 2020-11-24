Bursaspor - 1922 Konyaspor | Adanaspor - Sakaryaspor | ZTK dönüşümlü canlı yayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. 4. Tur mücadelelerinde Bursaspor - 1922 Konyaspor ve Adanaspor - Sakaryaspor karşı karşıya geliyor. Tek maç eleme sistemi üzerinden oynanan maçlarda kazanan takımlar bir üst tura yükselecek. Her iki mücadelenin dönüşümlü canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz.

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