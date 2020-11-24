Düştük fakat kalkarız

Cengiz için de geçerli. Bu eleştiriler doğru değil. Önemli olan oyunun sonucunu değiştirmesi, ister 5 dakika oynasın ister 30 dakika. Yusuf'la ilgili gurur duyuyorum, eleştirileri de saygıyla karşılıyorum" şeklinde konuştu.UEFA Uluslar B Ligi'nde grubu sonuncu sırada tamamlayarak C Ligi'ne düşen A Milli Takımımızda teknik direktör Şenol Güneş, dün gazete, televizyon ve ajansların spor müdürleri ve temsilcileri ile çevrim içi toplantıda buluştu.

"BAŞARISIZLIK BENİM SUÇUM"

Tecrübeli teknik direktör Güneş, "Birinciliği düşünürken sonuncu olduk. Küme düştük. Almanya, İspanya'dan altı yedi diye yok mu oldu? Biz Almanya değiliz ama sürdürülebilir bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz. Başarısızlık benim suçum, benim sorumluluğum. Ayağımız takıldı, yere düştük. Ayağa kalkacağız, yeniden koşacağız" diye konuştu. Güneş, Lille'de harikalar yaratan Yusuf Yazıcı'ya Milli Takım'da az süre verildiğine yönelik eleştiriler ile ilgili de "Yusuf 26 defa milli takıma çağrılmış, 17'si benim dönemimde. Yetenekleri itibarıyla sonucu değiştirebilecek bir oyuncu. Almanya maçından sonra Enes ve Yusuf'a ağır eleştiriler yapıldı. Oyuncunun bir maç öncesi moralsizliği benim için önemli. Her maçta ona ihtiyaç duydum ve sahaya koydum. Yusuf dalgalanıyor. Bu dalgalanmayı kulübünde de gösteriyor. Bu sadece Yusuf için değil, Hakan ve